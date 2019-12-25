Телефонные мошенники в России стали терпеливее

Мошенники придумывают новые схемы, так как схема с переводом денег во время телефонного разговора работает всё реже.

Телефонные мошенники разработали более "терпиливые" схемы обмана людей, так как старые уловки со звонками от "службы поддержки" перестали работать. Об этом РИА Новости рассказал заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов.

Если раньше они могли быстро поговорить по телефону, тут же убедить перевести деньги, то сейчас вырос уровень киберграмотности людей и применяемых технических средств защиты. Безусловно, мошенникам становится все труднее и труднее добиваться своих целей. Станислав Кузнецов, заместитель председателя правления Сбербанка

Мошенники стали использовать схему с поддельным трудоустройством. Жертве звонит "рекрутер" и предлагает устроиться на высокооплачиваемую должность. Соискателя долго убеждают и ведут переговоры несколько дней, могут даже устроить собеседование через видео-звонок. После переговоров начинается "прием на работу", соискатель отправляет работодателю данные паспорта, счета, автобиографию и информацию о родственниках. Затем просят данные банковской карты, куда будут перечислять зарплату. И уже со всеми этими данными у жертвы похищают деньги.

Граждан просят не стесняться проверять всю информацию: кто и откуда звонит, проверить официальный сайт компании, позвонить по телефонам на нем, почитать отзывы в интернете.

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