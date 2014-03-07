Названы самые желаемые подарки на 8 марта у петербурженок

В топ подарков попали ювелирные украшения, сертификаты или косметика.

Аналитики сервиса "Авито" в ходе опроса выяснили, о каких подарках на 8 марта мечтают петербурженки. Так, каждая четвертая (25%) заявила, что ждет в подарок ювелирное украшение. Об этом сообщила пресс-служба сервиса.

Еще 25% женщин хотели бы получить заботу – завтрак в постель или массаж. 23% опрошенных были бы рады косметике, 16% проголосовали за сертификаты.

В целом подарки, которые хотят вручить мужчины своим любимым 8 марта, совпадают с желаниями женщин. Почти половина (44%) представителей сильного пола собираются подарить косметику или парфюмерию, чуть менее трети (28%) – сертификаты, 27% – украшения.

9% мужчин планируют потратить на подарок женщине до 1 тысячи рублей. 31% собирается вложить от 1 до 3 тысяч рублей. Каждый пятый (20%) готов потратить от 3 до 5 тысяч, каждый четвертый (26%) – от 5 до 10 тысяч, каждый десятый (10%) – больше 10 тысяч рублей.

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