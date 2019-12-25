Названы самые пострадавшие от коронавируса сферы бизнеса в Петербурге

Как оказалось, рестораны и кафе понесли не самые большие убытки.

Аналитики IT-компании "Эвотор" проанализировали развитие бизнеса в Петербурге в августе 2020 года и назвали сферы деятельности, которые наиболее всего пострадали из-за пандемии коронавируса.

В своем исследовании специалисты сравнили доходы предпринимателей в августе этого года с аналогичным периодом прошлого года. Оказалось, что рестораны и кафе понесли не самые большие убытки. После снятия ограничений петербуржцы массово направились в общепит, поэтому прибыль рестораторов по сравнению с 2019 годом упала всего на 13%, хотя первоначальные прогнозы были куда хуже.

Самые большие убытки понесла сфера туризма. В августе 2020 года заработок в этой области рухнул сразу на 44%. Причиной тому стало закрытие международного авиасообщения. И даже после снятия запрета на полеты в некоторые страны, горожане предпочли сэкономить на путешествиях.

При этом в городе начали скупать бытовую технику, продажи которой увеличились на 68% по сравнению с 2019 годом. Доходы также увеличились у зоомагазинов - прибыль составила около 38%.

Пекарни за август текущего года потеряли 25% выручки, музеи – 29%, прибыль билетных касс уменьшилась на 34%.

По информации РБК, каждая пятая точка в Петербурге после снятия ограничений так и не открылась. По прогнозам экспертов, весь рынок может вернуться к докризисным показателям ближе к лету 2021 года.

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