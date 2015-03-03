Амурская полиция раскрыла поджоги и повреждения машин и овощных киосков в Благовещенске. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД России.
По данным следствия, с ноября 2024 года злоумышленник поджег два автомобиля Toyota и два павильона, а также разбил молотком уличные витрины в пяти торговых точках. Мужчина снимал свои действия на экшн-камеру и выкладывал видео в одном из мессенджеров.
Полицейские задержали 20-летнего местного жителя, который подозревается в совершении противоправных действий. При обыске у задержанного были обнаружены и изъяты молоток, маска, методичка по изготовлению самодельных взрывных устройств. Возбуждены уголовные дела.
Ранее мы сообщали, что в Приморском крае перед судом предстанут обвиняемые в незаконном вылове трепанга.
Видео: УМВД России по Амурской области
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