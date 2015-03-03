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Амурская полиция раскрыла поджоги и повреждения машин и овощных киосков в Благовещенске

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Мужчина снимал свои действия на экшн-камеру и выкладывал видео в одном из мессенджеров.

Амурская полиция раскрыла поджоги и повреждения машин и овощных киосков в Благовещенске. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД России.

По данным следствия, с ноября 2024 года злоумышленник поджег два автомобиля Toyota и два павильона, а также разбил молотком уличные витрины в пяти торговых точках. Мужчина снимал свои действия на экшн-камеру и выкладывал видео в одном из мессенджеров.

Полицейские задержали 20-летнего местного жителя, который подозревается в совершении противоправных действий. При обыске у задержанного были обнаружены и изъяты молоток, маска, методичка по изготовлению самодельных взрывных устройств. Возбуждены уголовные дела.

Ранее мы сообщали, что в Приморском крае перед судом предстанут обвиняемые в незаконном вылове трепанга.

Видео: УМВД России по Амурской области

Теги: амурская область, благовещенск, машины, овощные киоски, поджоги, полиция
Категории: Лента новостей, Новости России,

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