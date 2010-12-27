Американского студента на три дня заперли в пещере без еды и воды

19-летний американец провел три дня в пещере из-за того, что про него забыли экскурсоводы.

Как сообщают местные СМИ, 19-летнему студенту пришлось самостоятельно выживать 58 часов в пещере без еды и воды. Оказалось, что парень пришел на экскурсию, но отделился от группы, а когда пришел к выходу, тот был закрыт.

Юноше пришлось слизывать влагу со стен, чтобы не умереть от обезвоживания. Мобильная связь в пещере была недоступна, поэтому парень пытался докричаться до кого-нибудь. Американец рассказал, что даже на всякий случай написал в телефоне прощальные сообщения для своих близких. Когда его нашли, он был готов ловить и есть сверчков.

Экскурсию организовал спелеологический клуб Индианы. Организаторы даже не заметили пропажи молодого человека. Парень отправился в пещеру в воскресенье. Его стали разыскивать только в понедельник, после тревожного сигнала родителей, которые не могли связаться с сыном. Члены клуба вернулись за ним только во вторник.