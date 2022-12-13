Скотт Риттер рассказал, что цели для РСЗО HIMARS выбирают люди в Пентагоне.

Бывший американский разведчик морской пехоты обвинил Вашингтон в военных преступлениях на Донбассе. В эфире YouTube-канала Judging Freedom Скотт Риттер привел в пример последние свидетельства о том, что руководство Пентагона координирует удары Вооруженных сил Украины из реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS по российским позициям. По мнению эксперта, такая информация делает власти страны цепочку местного командования личного состава ВС США ответственными в преступлениях против мирного населения страны, так как каждый залп из установки "покрыт американскими отпечатками".

Теперь мы знаем, что каждая цель, которую поражает HIMARS, выбирается США. HIMARS используется для атаки больниц, школ, гражданских зданий, что означает, что американский персонал выбирает цели, поражение которых представляет собой военное преступление. Скотт Риттер, экс-разведчик США

Специалист добавил, что ранее американские и другие западные СМИ и международные организации обвиняли ВСУ в обстрелах гражданских зданий, однако теперь, когда раскрыта официальная роль Вашингтона в этих действиях, Белому дому угрожают политические проблемы. Риттер полагает, что в процесс может оказаться вовлечен советник по национальной безопасности Джейк Салливан, который осведомлен о ситуации и информирует о ней президента США.

И тот факт, что президент продолжает допускать это, потрясает! Скотт Риттер, экс-разведчик США

Экс-разведчик армии США Риттер: Путин сражается со всем Западом и побеждает.

Фото и видео: YouTube / Judging Freedom