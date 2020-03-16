Ученые создали специальную формулу, объясняющую процесс.

Американские физики объяснили форму "винных слез". О результатах работы исследователи рассказали в научном издании Physical Review Fluids. Ученые напомнили, что "винными слезами" считаются капли на стенках бокала, которые образуют узоры в виде слез. Их появление может быть связано с концепцией ударных волн.

Исследователи объяснили, что вино в бокале запускает процесс испарения алкогольного напитка. При этом этанол испаряется быстрее, чем вода. Этот процесс приводит к увеличению поверхностного натяжения, которое поднимает жидкость вверх. Затем гравитация вновь опускает жидкость в сосуд. Физики смогли создать гидродинамическое уравнение с использованием субкомпрессионной ударной волны. При помощи формулы, ученые изучили морфологию процесса, при котором на стенке сосуда образуется пленка вина.

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Фото: Dukler et al. — Physical Review Fluids (2020)

