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Американская телеведущая в костюме статуи Свободы упала в обморок во время прямого эфира

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Американская ведущая потеряла сознание на "рабочем месте": прямой эфир закончился для нее обмороком.

Ведущая Венди Уильямс не смогла продолжать вести шоу в прямом эфире из-за неожиданной потери сознания. Американке стало плохо и она упала в обморок. Во время происшествия журналистка была одета в костюм статуи Свободы.
 
Скорее всего, именно выбор наряда повлиял на самочувствие героини. В тяжеловесном платье женщина перегрелась. 
 
Сразу после инцидента выпускающий продюсер объявил перерыв на рекламный блок. После “возвращения” зрителей в студию, Уильямс смогла продолжить работу. далее программа прошла без эксцессов.

Видео: Twitter/ 24/7 Pop Culture 

Теги: американское телевидение , обморок , прямой эфир , статуя свободы
Категории: Новости шоу-бизнеса

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