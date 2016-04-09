Американская телеведущая в костюме статуи Свободы упала в обморок во время прямого эфира

Американская ведущая потеряла сознание на "рабочем месте": прямой эфир закончился для нее обмороком.

Ведущая Венди Уильямс не смогла продолжать вести шоу в прямом эфире из-за неожиданной потери сознания. Американке стало плохо и она упала в обморок. Во время происшествия журналистка была одета в костюм статуи Свободы.

Скорее всего, именно выбор наряда повлиял на самочувствие героини. В тяжеловесном платье женщина перегрелась.

Сразу после инцидента выпускающий продюсер объявил перерыв на рекламный блок. После “возвращения” зрителей в студию, Уильямс смогла продолжить работу. далее программа прошла без эксцессов.

Видео: Twitter/ 24/7 Pop Culture