Американец нашел редчайшую монетку стоимостью несколько миллионов долларов

Ранее нумизмат из США считал эту монету из своей коллекции подделкой, равно как и несколько специалистов.

Для нумизматов во всем мире находка редкой монеты произвела большой шум.

У одного из коллекционеров редких монет была монетка 1854 года номиналом в 5 долларов. Он, как и несколько специалистов-нумизматов, считали монету искусной подделкой. Эти монеты были выпущены во времена Золотой Лихорадки монетным двором Сан-Франциско количеством 300 штук. Ранее считалось, что сохранилось всего три монеты.

Но специалисты из NGC, крупнейшая в мире компания по аутентификации редких монет, доказала, что монета подлинная. По ее данным стоимость монеты на сегодняшний день несколько миллионов долларов. Такая находка, как найти на гаражном развале подлинную картину Пикассо.

Владелец монеты пожелал остаться анонимным. Мужчина был ошеломлен, когда ему сообщили о подлинности монетки и ее стоимости.

Видео: YouTube/Home TV

Фото: Twitter