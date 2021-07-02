Американцы и силы НАТО покинули авиабазу Баграм в Афганистане

Пентагон не сообщил, когда объект перейдет под управление ВС Афганистана.

Американские военнослужащие и силы НАТО покинули авиабазу Баграм, расположенную в провинции Парван в Афганистане. Об этом журналистам рассказал официальный представитель Пентагона. Словам чиновника из Минобороны США приводятся в материале AFP.

Все коалиционные силы покинули Баграм представитель Пентагона

Специалист не стал уточнять, когда именно международная коалиция и Вашингтон покинули территорию базы. Он также не рассказал СМИ о том, когда военный объект будет возвращен под контроль Вооруженных сил Афганистана.

Напомним, что 14 апреля президент Джо Байден объявил о том, что США завершает военную операцию в Афганистане. Эта миссия стала самой продолжительной за всю историю Америки. Боевые действия военные Пентагона начали в октябре 2001 года. Вывод войск начался в мае 2021 года, а завершиться должен к 11 сентября.

В Пентагоне заявили, что сроки завершения вывода войск США из Афганистана не изменились.

Видео: YouTube / FRANCE 24 English