Стратегическое командование США опубликовало пост, вызвавший критику со стороны пользователей Twitter.

Американцев напугало сообщение Пентагона о ядерной войне. Пользователи социальной сети Twitter прокомментировали пост Стратегического командования США об использовании ядерного оружия.

Спектр конфликтов сегодня не является ни линейным, ни предсказуемым. Мы должны учитывать вероятность конфликта, ведущего к условиям, которые могут очень быстро заставить противника рассматривать использование ядерного оружия как наименее плохой вариант. заявление американских военных

Пользователь с ником Pete LaPlace попросил США не начинать третью мировую войну. MeloniaSherban уточнил, действительно ли Вашингтон решил донести эту информацию прямо сейчас или аккаунт государственного ведомства был взломан. Пользователь полагает, что предоставленные сведения пугающие и леденят душу. yestradamous спросил у автором поста о том, что может быть хуже ядерного оружия. TracieLDavis1 поддержал остальных комментаторов, заметив, что использование ядерного арсенала - это не то, что сейчас нужно.

Украина обвинила Россию в намерении разместить ядерное оружие в Крыму.

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