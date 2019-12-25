Андрей Таран выступил с заявлением перед европейскими депутатами.

Украина обвинила Россию в намерении разместить ядерное оружие в Крыму. Такое заявление сделал министр обороны Андрей Таран в рамках собственного выступления в Европарламенте. При этом чиновник не стал приводить аргументов по своему выступлению в подкомитете по вопросам безопасности местного законодательного органа.

Инфраструктура Крыма готовится для потенциального размещения ядерного оружия… Наличие ядерного оружия на полуострове представляет проблемы военно-политического, юридического характера. Андрей Таран, министр обороны Украины

Украинец решил не объяснять, как он пришел к соответствующим выводам. Таран полагает, что действия Москвы представляют угрозу для национальной безопасности Киева, а также выразил благодарность Западу за поддержку страны. Он добавил, что рад тому, что европейский регион уделяет внимание проблеме, касающейся враждебных действий РФ около границы с Украиной.

Минобороны Украины заявило о подготовке России к размещению ядерного оружия в Крыму.

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