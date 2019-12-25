Амбулаторные пациенты с коронавирусом начнут получать бесплатные лекарства

Нововведение начнет действовать со следующей недели.

Находящиеся на амбулаторном лечении пациенты с коронавирусом со следующей недели в некоторых регионах России начнут получать бесплатные лекарства. Об этом на заседании комитета Госдумы по охране здоровья сообщила директор департамента лекарственного обеспечения Минздрава Елена Максимкина, передаёт ТАСС.

По разработанному нормативу, на одного пациента с коронавирусом требуется препаратов на 7,8 тысяч рублей. До конца текущего года препаратами планируют обеспечить 640 тысяч пациентов.

В России коронавирусом заразились 1,67 млн, умерли 28,8 тысячи человек.

Ранее Комздрав рассказал, сколько в Петербурге свободных коек для коронавирусных больных.

Фото: Piter.tv