Amazon Prime приобрел права на показ сериалов "России-1"

Пользователи платформы смогут посмотреть "Кровавую барыню", "Грозного", а также шпионский детектив "Оптимисты. Карибский сезон".

ВГТРК подписало соглашение с Amazon Prime Video на показ нескольких своих сериалов. Об этом сообщила пресс-служба телеканала "Россия-1".

Пользователи платформы из США, Канады, Великобритании, Австралии и Новой Зеландии смогут увидеть "Кровавую барыню", "Грозного", а также шпионский детектив "Оптимисты. Карибский сезон".

В пресс-службе отметили, что это не первая сделка, заключенная с Amazon Prime Video. Ранее библиотеку сервиса пополнили более 50 проектов, произведенных ВГТРК. В их числе такие картины, как "Екатерины. Самозванцы", "Дружина", экранизация романа Федора Достоевского "Бесы" и пр.

Сюжет сериала "Кровавая барыня" рассказывает об одной из самых жестоких помещиц Дарье Салтыковой, она же Салтычиха. Главную роль исполнила Юлия Снигирь.

Сериал "Грозный" посвящен первому русскому царю Ивану IV Грозному, которого сыграл Сергей Маковецкий.

В "Оптимистах" действие разворачивается в 1960-е гг. Главные герои – спецагенты – пытаются предотвратить скандалы и войны между СССР и другими странами.

Ранее мы писали, что Роберт Паттинсон получил всего 3 млн долларов за съемки в "Бэтмене".

Фото: Instagram / yuliasnigir