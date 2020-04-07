Раскрыт альтернативный финал "Блондинки в законе"

13 июля исполняется 20 лет со дня выхода этого фильма.

Создатели и актеры культового фильма "Блондинка в законе" в честь 20-летия со дня премьеры картины рассказали об альтернативной концовке. В беседе с New York Times они заявили, что финал мог быть совершенно другой.

"Блондинка в законе" в первую очередь разрушает стереотип о том, что блондинка обязательно должна быть глупой. По сюжету, главная героиня, "Мисс университет" Эль Вудс с отличием оканчивает Гарвард. Она встречает любимого мужчину и бросает ради него бойфренда Уорнера Хантингтона.

Создатели картины рассказали, что вместо нового мужчины главная героиня могла остаться в паре с девушкой. Эль и Вивиан на Гавайях в шезлонгах пьют "Маргариту" и держатся за руки. Намек на то, что они либо стали лучшими подругами, либо сошлись в романтическом плане.

Этот финал не устроил продюсеров и тестовую аудиторию фильма. Тогда была придумана другая концовка. Главную роль исполнила Риз Уизерспун.

Ранее исполнительница роли Русалочки показала свою героиню.

Фото: постер фильма "Блондинка в законе"