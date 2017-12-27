Алтай: Мать - наркоманка выбросила 2-летнюю дочь из окна

Появились подробности этого жуткого происшествия.

Жуткое происшествие произошло сегодня, 17 января, в Рубцовске Алтайского края.

26-летняя женщина, будучи в состоянии наркотического опьянения выбросила свою двухлетнюю дочь из окна 3го этажа. Девочка, по счастливой случайности не пострадала, так как упала на козырек подъезда. В настоящий момент ее жизни и здоровью ничего не угрожает.

Следственными органами возбуждено уголовное дело в отношении матери девочки по статье "Покушение на убийство малолетнего ребенка".

Следствием устанавливаются все обстоятельства и мотивы совершенного преступления, принимаются меры по определению места жительства детей подозреваемой. СУ СК РФ по Алтайскому краю

Расследование этого уголовного дела находится на контроле руководства следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю.

Видео: Piter.TV