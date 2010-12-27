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"Алмаз-Антей" откроет в Петербурге НИИ прикладного материаловедения в 2019 году
Сегодня, 9:51
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lesjasap
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"Алмаз-Антей" откроет в Петербурге НИИ прикладного материаловедения в 2019 году

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В Петербурге заработает новый научно-исследовательский институт.

Представители концерна “Алмаз-Антей” сообщили, что создаваемый ими научно-исследовательский институт по разработке новых материалов начнет работу в 2019 году. 
 
Отметим, что центр займется собственными разработками, но также будет изучать проекты и предложения других российских учёных. Институт также будет выдавать оценку экспертов. Наиболее потенциально значимые исследования будут дополнительно профинансированы концерном. Также сотрудники центра будут помогать ученым получать патенты на изобретения и другие результаты работы.
Теги: алмаз-антей , исследования , наука
Категории: Новости СПб

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