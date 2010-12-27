"Алмаз-Антей" откроет в Петербурге НИИ прикладного материаловедения в 2019 году

В Петербурге заработает новый научно-исследовательский институт.

Представители концерна “Алмаз-Антей” сообщили, что создаваемый ими научно-исследовательский институт по разработке новых материалов начнет работу в 2019 году.

Отметим, что центр займется собственными разработками, но также будет изучать проекты и предложения других российских учёных. Институт также будет выдавать оценку экспертов. Наиболее потенциально значимые исследования будут дополнительно профинансированы концерном. Также сотрудники центра будут помогать ученым получать патенты на изобретения и другие результаты работы.