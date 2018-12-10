Испанец завоевал шестотй титул в нынешнем сезоне.

Испанский теннисист Карлос Алькарас стал победителем Уимблдона. Этот титул стал для него 12-м в карьере и шестым в нынешнем сезоне.

В финале турнира соперником первой ракетки мира был сербский спортсмен Новак Джокович. Алькарас одержал победу со счетом 1:6, 7:6 (8:6), 6:1, 3:6, 6:4. Встреча продолжалась 4 часа 42 минуты.

Отметим, что Алькарас завоевал второй в карьере титул Большого шлема. Прошлой осенью испанец стал победителем US Open.

Ранее мы сообщали, что Вондроушова стала победительницей Уимблдона.

Видео: YouTube / Wimbledon