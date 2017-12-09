Петербург тепло принял "Карпа отмороженного"

В кинотеатре «Аврора» 6 декабря состоялся премьерный показ фильма «Карп отмороженный». Картину представили: режиссёр Владимир Котт, актриса Алиса Фрейндлих и другие члены съёмочной группы.

"Карп отмороженный" - это история пожилой женщины из русской глубинки, которой становится известно о собственной скорой кончине. Женщина готовится к своим же похоронам. Берёт справки из морга, заказывает гроб и место на кладбище. Её сын – успешный московский бизнесмен, который бывает у неё раз в пять лет. Ему попросту некогда будет заниматься этими делами. Но с появлением карпа в жизни старушки всё меняется.

Владимир Котт - режиссёр картины рассказал Piter.tv о своём видении главной проблемы в фильме:

В первую очередь, "Карп отмороженный" про отношения матерей и сыновей. Не про родителей вообще, а про то, что дети иногда уходят и их надо отпускать. А детям никогда не забывать про своих родителей. Владимир Котт

Одну из ролей в фильме исполнила Алиса Фрейндлих. Причём такую как в этой картине, мы её ещё не видели. Актриса сыграла соседку главной героини – хамоватую колхозную женщину, речь которой сплошь состоит из нецензурной брани. Как оказалось, Фрейндлих очень хотела сыграть подобную роль и даже напросилась сыграть в фильме.

Вот это был тот случай, когда я в первый раз упросила и немножечко по блату получила разрешение сыграть эту роль. Мне страшно понравилось. Именно потому, что я никогда ничего подобного не играла. Мне хотелось осуществить наблюдения и запасы из моего, так сказать, бункера. Алиса Фрейндлих

Петербургская публика тепло приняла киноновинку, после просмотра фильма зал долгое время не смолкал от аплодисментов.

Официальная премьера назначена на 18 января. Рейтинг ожидания фильма по данным сайта Кинопоиск составляет 90%.

Видео: Piter.TV