Рок-группа "Алиса" отметила 30-й день рождения

О записанном в Шушарах важном этапе творчества, о прошлом и настоящем альбома рассказал солист "Алисы" Константин Кинчев.
Время было прекрасное, мы были молоды и задорны, поэтому все это происходило как-то спонтанно и вдруг! Была возможность записать, потому что подогнали из Москвы передвижную студию. Мы воспользовались ситуацией на сцене, там, где мы играли, вместо саундчека все записали и потом за две ночи свели. Весь альбом закончен был за три дня. Был фестиваль в Шушарах, было много разных групп и мы просто выдергивали всех, кто проходил мимо и предлагали поучаствовать. Я его люблю. Это альбом с настоящим звуком, к которому я стремился, потому что "Энергия" была, там работа скорее торопила, а здесь уже было все наше. Я люблю "Блокаду" больше, чем "Энергию".
Константин Кинчев, солист группы "Алиса"
Лучший рок-альбом 1987 года и по сей день находит отклик в сердцах, и этому единению группы и огромной армии "Алиса" можно дать емкое и понятное объяснение из песни:
Я пою для тех, кто идет своим путем. Я рад, если кто-то понял меня. Мы вместе.
Константин Кинчев, солист группы "Алиса"
Видео и фото - PiterTV
Арина Мифтахутдинова, Софья Алимова