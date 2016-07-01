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Рок-группа "Алиса" отметила 30-й день рождения

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Об этой рок-группе можно рассказать цитатами из ее же песен. "Алиса" уже совсем взрослая, ей 34 года, чуть младше ее самый яркий и пронзительный альбом - "Блок Ада". Именно в 30-й день рождения альбома в Юбилейном прогремел концерт. Спустя столько времени рок-группа по-прежнему собирает полные залы самых преданных поклонников.

О записанном в Шушарах важном этапе творчества, о прошлом и настоящем альбома рассказал солист "Алисы" Константин Кинчев.


Время было прекрасное, мы были молоды и задорны, поэтому все это происходило как-то спонтанно и вдруг! Была возможность записать, потому что подогнали из Москвы передвижную студию. Мы воспользовались ситуацией на сцене, там, где мы играли, вместо саундчека все записали и потом за две ночи свели. Весь альбом закончен был за три дня. Был фестиваль в Шушарах, было много разных групп и мы просто выдергивали всех, кто проходил мимо и предлагали поучаствовать. Я его люблю. Это альбом с настоящим звуком, к которому я стремился, потому что "Энергия" была, там работа скорее торопила, а здесь уже было все наше. Я люблю "Блокаду" больше, чем "Энергию".

Константин Кинчев, солист группы "Алиса"

Лучший рок-альбом 1987 года и по сей день находит отклик в сердцах, и этому единению группы и огромной армии "Алиса" можно дать емкое и понятное объяснение из песни:

Я пою для тех, кто идет своим путем. Я рад, если кто-то понял меня. Мы вместе.

Константин Кинчев, солист группы "Алиса"

Видео и фото - PiterTV

Арина Мифтахутдинова, Софья Алимова

Теги: алиса , блок ада , константин кинчев
Категории: Новости СПб

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