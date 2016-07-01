Рок-группа "Алиса" отметила 30-й день рождения

О записанном в Шушарах важном этапе творчества, о прошлом и настоящем альбома рассказал солист "Алисы" Константин Кинчев.



Время было прекрасное, мы были молоды и задорны, поэтому все это происходило как-то спонтанно и вдруг! Была возможность записать, потому что подогнали из Москвы передвижную студию. Мы воспользовались ситуацией на сцене, там, где мы играли, вместо саундчека все записали и потом за две ночи свели. Весь альбом закончен был за три дня. Был фестиваль в Шушарах, было много разных групп и мы просто выдергивали всех, кто проходил мимо и предлагали поучаствовать. Я его люблю. Это альбом с настоящим звуком, к которому я стремился, потому что "Энергия" была, там работа скорее торопила, а здесь уже было все наше. Я люблю "Блокаду" больше, чем "Энергию".