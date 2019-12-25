Алиев положительно оценил деятельность российских миротворцев в Карабахе

Глава Азербайджана отметил, что у Баку все еще есть претензии по Карабаху.

Азербайджанский президент Ильхам Алиев положительно оценил деятельность российских миротворцев в Нагорном Карабахе. Такое заявление глава государства сделал в интервью турецкому информационному агентству Anadolu. При этом политик отметил, что у Баку остаются вопросы по ситуациям, которые не устраивают страну.

В первую очередь, это связано с незаконными визитами иностранных граждан и транспортных средств на наши земли. Мы неоднократно поднимали этот вопрос. Потому что Карабах – это наша территория. Разрешение должно быть получено от нас. Ильхам Алиев, президент Азербайджана

Политик напомнил, что на данный момент вопрос пересечения территории не решен на 100%. Однако нелегальные заход или въезд фиксируется военнослужащими в Карабахе редко. Алиев надеется на уважение суверенитета и территориальной целостности Азербайджана.

Алиев: Карабахский конфликт остался в прошлом.

Фото: YouTube / AZ.TV