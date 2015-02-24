Алена Водонаева вышла замуж за ди-джея Косинуса - ФОТО

Завидная невеста российского шоу-бизнеса Алена Водонаева вышла замуж! Избранником телеведущей стал Алексей Комов, известный как Dj Косинус.

Звезда «Дома-2» Алена Водонаева и Dj Косинус поженились! Свадьба состоялась 11 сентября в Петербурге. Молодожены не звали на торжество друзей и родных - решили провести этот день вдвоем.

В 20:03 Алена сказала заветное «да» своему избраннику. На торжественной регистрации брака, прошедшей в ЗАГСе №1 на Английской набережной, никто кроме молодожен не присутствовал.

Еще в начале лета появились слухе о свадьбе Алены Водонаевой. Вскоре, очень стремительно пара отправилась в ЗАГС.

Сборы невесты были организованы в президентском люксе одного из самых шикарных отелей Санкт-Петербурга «Лотте». Целая команда стилистов и визажистов работала над образом Алены. Телеведущая выбрала платье классического белого цвета с кружевными вставками. Разбавила образ белым чокером с бордовой брошью и бордовыми туфлями.

После обмена кольцами, пара поехала кататься по городу на ретро-автомобиле "Чайка".

Алена отказалась от всяческих подарков. В своем инстаграм она попросила поклонников ничего ей не дарить, а потратить деньги лучше на "добрые дела".



"Если бы вы хотели поздравить меня и подарить свадебные подарки, я бы очень попросила материализовать их в помощь для тех, кому она нужна и необходима. Возможно это Мару, а может быть это кто-то другой. Очень многим детям нужна помощь, да и многим взрослым. Нас с вами много. Статистика моего инстаграм в последнее время доходит до трёх миллионов. А это значит вы заходите, читаете меня, интересуетесь моей жизнью, даже если не подписаны. Я хочу воспользоваться такой возможностью и предложить вам поучаствовать в добром деле. Даже если мы с вами ПО ЧУТЬ ЧУТЬ , но ВСЕ ВМЕСТЕ, это будет заметно и ощутимо "

Фото - instagram.com/alenavodonaeva