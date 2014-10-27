Алексей Учитель: вся эта мразь лишь прикрывается словом "христианство"

На Дворцовой площади в Санкт-Петербурге открылся международный кинофестиваль "Послание к человеку". Директор фестиваля Алексей Учитель выступил с торжественной речью и дал интервью каналу PiterTV.

Во время торжественной речи на открытии фестиваля, микрофон Алексея Учителя не работал. Он отшутился "Это все враги подсовывают, чтобы мой голос не был слышен!"

После выступления, за кулисами Алексей рассказал журналистам Piter.TV, о том, кто же эти "враги" и также прокомментировал шумиху вокруг фильма "Матильда". "Врагами" оказались представители радикальных общественных организаций. В том числе, активисты основанного недавно движения "Христианское государство", которые, со слов Алексея, "уже в открытую угрожают расправой".

"Мне даже в последнее время одна организация открыто угрожает со мной расправиться. Под хорошим названием "Христианское государство". Причем, это люди, которые очень малочисленны. Это пена, я не побоюсь этого слова, такая "мразь", которая всплывает, прикрываясь словами "православие", "христианство". На самом деле они действуют совершенно по-другому. Да, это имеет отношению к фильму «Матильда», но не имеет никакого отношения к содержанию фильма", - рассказал Алексей Учитель

Премьера картины состоится 23 октября в Мариинском театре. Как уточнил Алексей, в расписании театра не будет кинофильма, так как это "аренда". Мариинский театр - партнер фильма, а музыкальным руководителем картины является глава театра - Валерий Георгиев.

Также режиссер "Матильды" отмечает: "Есть опасения, чтобы не было провокаций. Не дай Бог, что-то испортят. Боятся сейчас очень многие этого и мы ведем переговоры с министерством и другими органами. В целях опять не "Матильды", а для того, чтобы зритель мог спокойно прийти и посмотреть то, что ему близко или он потом поймет – не близко, не более того."

"Меня всегда это поражает, что все, кто говорит, уже много месяцев, на телевидении огромные дискуссии происходят... – эти люди не видели фильм. Как только они посмотрят – я готов вступать в любую дискуссию. Поэтому, это все мыльный пузырь, основанный ни на чем", - добавил режиссер.

Видео и фото: PiterTV

Вера Иптышева, Олеся Сапожникова