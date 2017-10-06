Алексей Панин станет лицом отеля для собак

Алексей Панин решил "хайпануть" на теме любви к домашним питомцам.

Скандальный актер Алексей Панин стал лицом нового отеля для собак. Об этом стало известно из YouTube-шоу, которое ведет артист в “Хайповостях”.

По сюжету ролика, ведущему звонит его друг и предлагает поучаствовать в рекламной кампании нового проекта. По задумке, гостиница для домашних животных будет посуточная. Слоган звучит так: “Нигде вашу собаку не будут любить так, как в моей гостинице”.

Неизвестно, на самом ли деле друзья планируют открыть заведение или это просто шутка. В любом случае, прежде чем доверить своего песика Панину хороший хозяин сто раз подумает над последствиями.

Напомним, что некоторое время назад видео с тем, как Алексей Панин вступает в интимную связь с псом, возмутила общественность. Артист не первый раз шокировал публику своими эпатажным поведением.

Видео: YouTube/Хайповости