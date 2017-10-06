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Алексей Панин станет лицом отеля для собак

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Алексей Панин решил "хайпануть" на теме любви к домашним питомцам.

Скандальный актер Алексей Панин стал лицом нового отеля для собак. Об этом стало известно из YouTube-шоу, которое ведет артист в “Хайповостях”. 
 
По сюжету ролика, ведущему звонит его друг и предлагает поучаствовать в рекламной кампании нового проекта. По задумке, гостиница для домашних животных будет посуточная. Слоган звучит так: “Нигде вашу собаку не будут любить так, как в моей гостинице”.
 
Неизвестно, на самом ли деле друзья планируют открыть заведение или это просто шутка. В любом случае, прежде чем доверить своего песика Панину хороший хозяин сто раз подумает над последствиями.
 
Напомним, что некоторое время назад видео с тем, как Алексей Панин вступает в интимную связь с псом, возмутила общественность. Артист не первый раз шокировал публику своими эпатажным поведением. 
 
Видео: YouTube/Хайповости
Теги: алексей панин , отель , хайповости
Категории: Новости России

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