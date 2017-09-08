Алексей Панин стал ведущим "Хайповостей" на YouTube

Популярный российский актер Алексей Панин хочет стать звездой YouTube.

Российскому скандально известному актеру Алексею Панину предложили вести новостную передачу на YouTube. Первый выпуск нового шоу появился в Интернете утром 8 сентября.

Для пользователей не стало неожиданностью, что в ролике в огромном количестве присутствует нецензурная лексика. На видео Алексей рассказывает о новостях за последнюю неделю. Вдобавок к информационному контенту, актер разбавил программу объяснениями, как и при каких обстоятельствах в Сети появилось вирусное видео с его участием, в котором он прогуливается по городу в чулках. Как выяснилось, причина такого зрелища очень проста - артист находился в состоянии алкогольного опьянения.

В конце выпуска Панин уезжает на гироскутере, крутя в руках спиннер и держа вейп. Первое видео нового шоу посмотрело более 22 тысяч человек. На канал актера подписалось 9,5 тысяч пользователей.

Видео: YouTube/ХАЙПОВОСТИ