Все, что интересно!
Войти | Зарегистрироваться
18+
Новости Лента новостей Новости России
Сегодня, 15:04
0
lesjasap
165
Код вставки плеера

Алексей Панин стал ведущим "Хайповостей" на YouTube

0
 
 

Популярный российский актер Алексей Панин хочет стать звездой YouTube.

Российскому скандально известному актеру Алексею Панину предложили вести новостную передачу на YouTube. Первый выпуск нового шоу появился в Интернете утром 8 сентября.
 
Для пользователей не стало неожиданностью, что в ролике в огромном количестве присутствует нецензурная лексика. На видео Алексей рассказывает о новостях за последнюю неделю. Вдобавок к информационному контенту, актер разбавил программу объяснениями, как и при каких обстоятельствах в Сети появилось вирусное видео  с его участием, в котором он прогуливается по городу в чулках. Как выяснилось, причина такого зрелища очень проста - артист находился в состоянии алкогольного опьянения. 
 
В конце выпуска Панин уезжает на гироскутере, крутя в руках спиннер и держа вейп. Первое видео нового шоу посмотрело более 22 тысяч человек. На канал актера подписалось 9,5 тысяч пользователей.
 
Видео: YouTube/ХАЙПОВОСТИ
Теги: youtube , алексей панин , новости , хайп
Категории: Новости России

Оставить комментарий

Новости на эту тему

Загрузка...
5