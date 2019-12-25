Алексей Герман-младший представил фильм "Дело" на Каннском кинофестивале

Фильм был снят всего за 25 дней в Репино.

Режиссер Алексей Герман-младший представил свой фильм "Дело" на 74-м Каннском кинофестивале. Картина вошла в программу "Особый взгляд".

Фильм на сцене также представили генпродюсер Артем Васильев, художник-постановщик Елена Окопная и продюсеры фильма Юрий Степанов и Илья Цофин.

Мы рады, что показ "Дела" состоялся на Каннском фестивале. Для нас это, конечно, важное событие в жизни фильма. Мы сняли его в очень короткие сроки, вложили массу сил и энергии, поэтому для нас ценно, что мы смогли показать впервые наш фильм публике на такой площадке. Алексей Герман, кинорежиссер.

В фильме рассказывается о преподавателе регионального вуза, которого преследует мэр города за пост в Facebook. Роли исполнили Мераб Нинидзе, Анна Михалкова, Александр Паль, Анастасия Мельникова, Роза Хайруллина, Светлана Ходченкова, Александр Бортич и Анастасия Талызина. "Дело" снималось в Репино в 2020-м году. Изначально фильм носил название "30 дней, 30 ночей".

Фото: Кристина Афанасьева