Алексей Чадаев презентовал в Петербурге книгу "Путин. Наши ценности"

Канал Piter.TV побывал в магазине "Буквоед" на презентации книги "Путин. Наши ценности", написанной политологом Алексеем Чадаевым. Автор рассказал журналистам подробности создания его новой работы, дал оценку бренду "Владимир Путин" и назвал идеального кандидата на президентских выборах 2018 года.
Вся книга построена на парадоксах. Один из них состоит в том, что бренд "Путин" в мире известен больше, чем бренд "Россия". Объективная логика толкала к тому, чтобы подвести итоги третьего срока: в значительной мере я этим и занимался в новой книге. Но никакой специальной предвыборной задачи у меня не было, это не агитка и не часть кампании. Я просто задаю вопросы и предлагаю читателям ответить на них. Я искренне уверен, что среди читателей "Путин. Наши ценности" будут как сторонники Путина, так и те, кто не проголосует за него.
Алексей Чадаев, советник председателя ГД СФ РФ
Кандидатом в президенты РФ должен стать искусственный интеллект "Алиса". Навальный, Собчак... это все не серьезно. Не говоря уже о Зюганове или Жириновском. А вот "Алиса" могла бы превратить президентскую кампанию в насыщенную и острую.Алексей Чадаев, советник председателя ГД СФ РФ
Отметим, что ранее Алексей Чадаев выпустил серию книг, в числе которых "Путин. Его идеология". В разные годы эксперт работал в Администрации Президента РФ, аппарате Правительства РФ, ЦИКе ВПП «Единая Россия». Член Общественной палаты РФ I и II созывов. Разработчик ряда региональных и муниципальных стратегий социально-экономического развития.
Видео: Piter.TV