Советник председателя Госдумы РФ Алексей Чадаев презентовал в Петербурге книгу "Путин. Наши ценности".

Канал Piter.TV побывал в магазине "Буквоед" на презентации книги "Путин. Наши ценности", написанной политологом Алексеем Чадаевым. Автор рассказал журналистам подробности создания его новой работы, дал оценку бренду "Владимир Путин" и назвал идеального кандидата на президентских выборах 2018 года.

Вся книга построена на парадоксах. Один из них состоит в том, что бренд "Путин" в мире известен больше, чем бренд "Россия". Объективная логика толкала к тому, чтобы подвести итоги третьего срока: в значительной мере я этим и занимался в новой книге. Но никакой специальной предвыборной задачи у меня не было, это не агитка и не часть кампании. Я просто задаю вопросы и предлагаю читателям ответить на них. Я искренне уверен, что среди читателей "Путин. Наши ценности" будут как сторонники Путина, так и те, кто не проголосует за него. Алексей Чадаев, советник председателя ГД СФ РФ

Опытный эксперт также пофантазировал на тему идеального соперника для президента России на грядущих выборах. По мнению Алексея Чадаева, им мог бы стать искусственный интеллект.

Кандидатом в президенты РФ должен стать искусственный интеллект "Алиса". Навальный, Собчак... это все не серьезно. Не говоря уже о Зюганове или Жириновском. А вот "Алиса" могла бы превратить президентскую кампанию в насыщенную и острую. Алексей Чадаев, советник председателя ГД СФ РФ

Отметим, что ранее Алексей Чадаев выпустил серию книг, в числе которых "Путин. Его идеология". В разные годы эксперт работал в Администрации Президента РФ, аппарате Правительства РФ, ЦИКе ВПП «Единая Россия». Член Общественной палаты РФ I и II созывов. Разработчик ряда региональных и муниципальных стратегий социально-экономического развития.

Видео: Piter.TV