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Александр Петров заявил о желании сделать паузу в кинокарьере

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Он намерен посвятить себя театру и благотворительности.

В пятницу, 27 сентября, в сети появилась информация, что актер Александр Петров намерен завершить кинокарьеру. Об этом он сообщил в интервью "Известиям".

Петров сообщил, что он мечтает "уйти в тень на полтора года". Актер намерен посвятить себя благотворительности и театру.

Конечно, через какое-то время мне всё же придется сделать паузу и уйти в тень года на полтора: нигде не сниматься, возможно, посвятить свое время и внимание другим, не менее важным вещам: благотворительности, театру

заявил он 

Напомним, что в 2019 году Петров получил  "Золотого орла". Эксперты наградили его за лучшую мужскую роль на телевидении. 

Александр Петров дебютировал в кино в 2010 году в эпизодической роли в сериале "Голоса". Широкую популярность он получил после комедийного сериала "Полицейский с Рублевки". 

Ранее мы сообщали о том, что Натали выпустила новую песню про мужчину мечты.

Видео:инст: instagram/ actorsashapetrov и ют: 18 мне уже / Мovies & Мusic, START

 

Теги: александр петров, кино, культура
Категории: Лента новостей, Культура, Кино,

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