На съемки фильма “Женщины против мужчин" извели грузовик арбузов

8 февраля в прокат вышла новая русская комедия “Женщины против мужчин: Крымские каникулы”. Актер Александр Головин рассказал журналистам о самых смешных моментах на съемочной площадке и об изменениях в Крыму.

Александр рассказал журналистам, что в первую очередь стоит ожидать от фильма "Женщины против мужчин: Крымские каникулы". Уже само название сулит зрителю большое противостояние и большую любовь. Новая комедия Леонида Марголина всецело посвящена этому чувству и всем его сторонам медали. И, как говорит Александр Головин, фильм живописно показывает то, что от любви до ненависти один шаг, и обратно тоже.

В этот раз Александр исполняет роль Костика, человека, который развелся и захотел отдохнуть! Ирония судьбы привела паренька именно в то место, где расслаблялась после разрыва отношений его бывшая. Тут-то и начинает разворачиваться дейсвто.

Съемки проходили как всегда весело. Очень хорошо отдохнул, шучу. Забавной была сцена кидания едой между мной и моими партнерами. Обычно я стараюсь деликатно относиться к девушкам и такого поведения со своей стороны не допускаю. Но для кадра – оторвался по полной.

Есть еще пара забавных историй со съемок фильма, например, в одной из сцен разгневанная на мужа героиня Марии Кравченко должна была выстрелить из гигантской рогатки арбузом. Ради этого кадра на съемочную площадку пригнали целый грузовик арбузов.

А еще, актер Вадим Галыгин настолько критически относился к каждой фразе своего персонажа, что в итоге обыграл их с таким юмором, что вышло сделать комедию более смешной даже по сравнению со сценарием. А чтобы извиниться перед отдыхающими в отеле, которым съемочная группа немного "разнообразила отпуск", был организован творческий вечер, где показали первую часть фильма и дали всем желающим в уютной атмосфере пообщаться с "героями беспорядков".

Картину, как понятно из того же названия, конечно же, снимали в Крыму, и Александр Головин подметил, что с его последнего приезда многое на полуострове изменилось:

Бывал тут в детстве в летнем лагере. Изменений много. Много всего построили, преобразили Крым. Но главное, что люди не изменились – такие же добрые и приятные в общении.

Отношения на площадке между съемочной группой тоже были радушными. Александр рассказывает, что с коллегами он обычно быстро сходится, и в этом он часто похож на своих персонажей:

С ребятами работал второй раз, надеюсь не в последний. Я очень открытый, даже после проектов продолжаю общаться с некоторыми коллегами. А в жизни, скажу так, приятелей много, а друзей мало. Но я повторюсь, в жизни я, как и все мои персонажи, достаточно открытый.

Александр также рассказал про проекты, в которых его в ближайшее время можно будет увидеть, помимо новой комедии:

Ой, в данный момент снимаюсь в проекте “Русские горки” для Первого канала. Закончил недавно съемки в Минске для канала Россия. В прошлом году снимался в проекте Оракул с Одедом Фером.

А вот о новых будущих "Елках" актер предпочитает не загадывать. Хотя, как и герой этой нвоовгодней комедии Колян, он все еще время между съемками предпочитает отдавать сноуборду или же проводить его с друзьями: