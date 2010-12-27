Александр Дрозденко в День знаний открыл современную школу в поселке Вознесенье

Новая школа N7 рассчитана на 350 учащихся начальных, средних и старших классов и построена на замену старой школы на 250 мест.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в День знаний открыл образцовую современную школу в поселке Вознесенье Подпорожского района.

Новая школа N7 в пос. Вознесенье, отстоящем от Санкт-Петербурга на 360 километров по шоссе, рассчитана на 350 учащихся начальных, средних и старших классов и построена на замену старой школы на 250 мест. 1 сентября она приняла 20 первоклассников.

Это – самая современная школа на востоке Ленобласти с полностью оборудованными кабинетами химии, физики, информатики, музыки, технологии, иностранных языков и библиотечным центром. В здании есть актовый зал на 210 мест со сценой, помещением радиоузла, гримерными и кладовыми костюмов и декораций и даже краеведческий музей.

После открытия в здании новой школы будут также заниматься 126 учеников Вознесенского отделения Подпорожской школы искусств. До этого отделение располагалось в приспособленных помещениях. Теперь же дети после уроков будут переходить в классы хореографии, театральный и другие, не выходя из здания школы.

Таким образом, для Вознесенья школа будет настоящим центром притяжения – очагом знаний, новых информационных технологий, детского и юношеского творчества.

Вознесенская школа современна во всем: по самым актуальным стандартам созданы здесь условия для обучающихся с ограниченными возможностями: пандусы, туалетные комнаты, лифты.

На строительство Вознесенской школы из бюджета области было направлено 438,6 млн рублей.

Губернатор Ленинградской области провел в новой школе тематический урок "Знай и люби свой край" для старшеклассников.

"По всей стране торжественные линейки в школах пройдут 2 сентября. Но мы сознательно пошли на то, чтобы провести линейку здесь в День знаний — потому что это большой праздник для Вознесенья и всего Подпорожского района. В этом году мы открываем школу, построенную "с нуля", и будем строить дальше по всей области — еще девять школ открываем в этом году после реновации — фактически новых. Темп взят неплохой — в следующем году для юных ленинградцев откроются две новых школы и семь – после реновации", — сказал Александр Дрозденко. В ходе осмотра школы губернатор поручил комитету общего и профессионального образования рассмотреть возможность оборудования всех школьных библиотек беспроводным доступом в интернет через Wi-Fi.

Источник: пресс-служба ЛО