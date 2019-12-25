Дрозденко привился от гриппа и попросил всех вакцинироваться

Губернатор отметил, что заболеваемость коронавирусом в регионе снова на подъёме, растет и количество заболевших гриппом.

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко решил личным примером вдохновить жителей региона вакцинироваться от гриппа. Глава 47 региона в своем Instagram рассказал о том, что он в разгар четвертой волны пандемии вакцинировался от гриппа.

Я среди тех 15%, которые уже вакцинировались. В пандемию не вижу смысла рисковать дополнительно. Александр Дрозденко, губернатор Ленобласти

Губернатор отметил, что заболеваемость коронавирусом в регионе снова на подъёме, растет и количество заболевших гриппом. Дрозденко предупредил о возможном введении новых ограничений из-за распространения заболеваний.

Ранее эксперт заявил, что перенесшие коронавирус люди могут тяжело заболеть гриппом.

Фото: pexels; Instagram / @drozdenko_au