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Дрозденко привился от гриппа и попросил всех вакцинироваться
Сегодня, 11:02
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Дрозденко привился от гриппа и попросил всех вакцинироваться

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Губернатор отметил, что заболеваемость коронавирусом в регионе снова на подъёме, растет и количество заболевших гриппом.

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко решил личным примером вдохновить жителей региона вакцинироваться от гриппа. Глава 47 региона в своем Instagram рассказал о том, что он в разгар четвертой волны пандемии вакцинировался от гриппа. 

Я среди тех 15%, которые уже вакцинировались. В пандемию не вижу смысла рисковать дополнительно.

Александр Дрозденко, губернатор Ленобласти

Губернатор отметил, что заболеваемость коронавирусом в регионе снова на подъёме, растет и количество заболевших гриппом. Дрозденко предупредил о возможном введении новых ограничений из-за распространения заболеваний.

Ранее эксперт заявил, что перенесшие коронавирус люди могут тяжело заболеть гриппом.

Фото: pexels; Instagram / @drozdenko_au

Теги: александр дрозденко, вакцинация, грипп
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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