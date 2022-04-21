Пресс-клуб: Александр Дрозденко о санкциях и импортозамещении

Комитет по печати Ленинградской области провел традиционный пресс-клуб для СМИ региона с участием губернатора.

Александр Дрозденко обсудил с журналистами Санкт-Петербурга и Ленинградской области экономическую политику региона в период санкционного давления. Публикуем ключевые высказывания губернатора, сделанные в ходе традиционного пресс-клуба.

Глава региона назвал нелогичными и абсурдными шаги недружественных государств, нацеленные против экономического развития Российской Федерации. При этом он попросил журналистов различать санкционную риторику и реальные действия представителей международного бизнеса. Так, несмотря на ряд громких заявлений, Ленинградскую область до сих пор полностью не покинуло ни одно иностранное предприятие.

Бизнес, в котором собственниками являются иностранные компании, разделился на две группы. Одни продолжают работать и производят продукцию, несмотря на все сложности, поэтапно оформляя передачу акций в управление новому менеджменту или дочерним компаниям, зарегистрированным в юрисдикции РФ. Другие приостановили работу, но продолжают выплачивать заработную плату. У нас ни одна компания, объявившая о своем уходе из России по политическим мотивам, не подавала документации о сокращении рабочих мест. У нас нет таких заявлений,а они подаются за 2 месяца до начала сокращений. Александр Дрозденко, губернатор Ленинградской области

Одна из ключевых задач Администрации Ленинградской области заключается в сохранении потоков экспорта и импорта на уровне региона. Дрозденко напомнил, что Ленинградская область всегда была экспорто-ориентированным регионом. Положительное сальдо экспорта при этом в 1.5 раза превышало сальдо импорта.

В то же время, информация об уходе некоторых компаний вызывала оптимизм и даже радость среди наших предприятий. Когда одна компания, крупный производитель молочных продуктов, объявила о своем уходе, тут же наши производители отреагировали, они прямо хлопали в ладоши, были готовы заполнить освободившийся рынок. То же самое по лесу, у нас стоит очередь на рассчетную лесосеку. То же самое в упаковке, стройматериалах, санфаянце. Что касается возможного ухода из региона системообразующих компаний, то у нас идут переговоры с их руководством. Я уверен, что у них слишком все хорошо здесь по бизнесу, чтобы они уходили.

Наиболее чувствительной отраслью, подверженной воздействию санкций, по словам губернатора, является IT-отрасль.

Самое сложное это финансовые санкции и высокие технологии. У нас нет сегодня шансов в ближайшие годы заместить поставки по новым технологиям и оборудованию. Если у нас нет какого-то продукта в проектах и чертежах, то надо понимать: чтобы выпустить станок или автомобиль, то от стадии чертежа до выпуска уйдет от 5 до 7 лет. Это очень сложно. Мы уже 5 лет занимались импортозамещением, но даже тогда мы делали его, используя импортные поставки, пытаясь брать лучшее оборудование от лучших производителей мира. Здесь я бы не озвучивал излишнего оптимизма по импортозамещению. Зато есть стратегические отрасли, например, АПК, вот здесь у нас есть все шансы в течение 2-3 лет полностью заместить все импортные поставки. Для этого нужно вкладывать деньги, в том числе, федеральные, в селекцию и семеноводство.

Ленинградская область была в числе первых регионов России, в которых появились оперативные штабы по работе в новых экономических условиях. Александр Дрозденко заявил, что администрация не планирует устраивать веерной раздачи денег и льгот. Ставка будет сделана на разумную поддержку бизнеса.

Сейчас наша поддержка будет точечно направлена на компенсации процентных ставок банков, чтобы предприятия любого уровня могли брать кредиты на пополнение оборотных средств и работать. Второе, то что касается малого и среднего бизнеса, это микрозаймы и микрокредиты, лизинг, который направлен на приобретение нового оборудование. Конечно же, речь идет и о льготах для новых производств. Мы готовы до 5 лет предоставлять земельные участки для любого предприятия, связанного с импортозамещением. Мы готовы компенсировать до 50% от аренды помещения, если на нас выходит предприятие и говорит, что его будут арендовать и производить новую продукцию. Александр Дрозденко, губернатор Ленинградской области

Отметим, что пресс-клуб проводится ежеквартально, на нем губернатор Ленинградской области отвечает на вопросы журналистов по наиболее актуальным вопросам. Местом проведения пресс-клуба традиционно является площадка ТАСС в Санкт-Петербурге.