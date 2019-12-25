Владимир Мединский посетил закрытие кинофестиваля «Окно в Европу»

Вместе с помощником президента РФ церемонию торжественного закрытия посетил губернатор Ленобласти Александр Дрозденко.

13 декабря в Выборге состоялась церемония закрытия кинофестиваля "Окно в Европу". В мероприятии приняли участие помощник Президента Российской Федерации Владимир Мединский, губернатор региона Александр Дрозденко, глава Выборгского района Дмитрий Никулин, глава районной администрации Ильдар Гилязов.

Губернатор Ленобласти выразил благодарность организаторам фестиваля и отметил, что несмотря на пандемию коронавируса они справились со всеми сложностями. Также он сообщил, что кинофестиваль включен в национальный проект "Культура". Это значит, что в последующие годы фестиваль будет получать соответствующую поддержку.

Напомним, что в рамках фестиваля показали 11 премьерных работ, а всего жюри смогло оценить почти 70 киноработ разнообразных жанров на площадках культурного мероприятия – в кинотеатре "Выборг Палас" и в библиотеке Авара Аалто.

Ранее мы сообщили о том, что в Выборге подвели итоги кинофестиваля "Окно в Европу".

Фото: Piter.TV