Второго сентября глава региона открыл новый детский сад на 210 мест в поселке Бугры, а также два дошкольных отделения, по 100 мест каждое, в городе Мурино.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко открыл три детских сада во Всеволожском районе.

В понедельник, 2 сентября глава региона открыл новый детский сад на 210 мест в поселке Бугры, а также два дошкольных отделения, по 100 мест каждое, в городе Мурино.

Дошкольное учреждение в Буграх – первое в этом году, выкупленное за счет средств федерального бюджета в рамках нацпроекта "Демография" по федеральной программе, направленной на создание ясельных групп. Соглашение о выкупе было заключено между министерством просвещения РФ и правительством Ленинградской области. Объем федерального финансирования – 109,7 млн рублей.

Детский сад в Буграх – не только первый, приобретенный за счет средств федерального бюджета, он первый в регионе, где будет внедрена программа "От рождения до школы". В новом детском саду – большой спортивный зал площадью 200 кв метров, совмещенный с музыкальным, благодаря чему возможна организация спортивных и образовательных секций.

Мы сегодня взяли самые высокие темпы строительства социальных объектов за всю историю Ленинградской области. Только за последние 5 лет здесь, в районе новостроек построено 36 социальных объектов. Две трети из них — выкуплены по программе "Социальные объекты в обмен на налоги". До конца этого года во Всеволожском районе будет введено в эксплуатацию – и уже придут дети – 12 детских садов. Это почти 2 тысячи новых мест. Пока очередь существует, но мы принимаем меры для ее ликвидации: выплачивается компенсация частным детским садам, а с января 2020 года родителям будет ежемесячно выплачиваться компенсация в размере 9,5 тысяч рублей до тех пор, пока ребенок не получит место в детском саду. сказал на открытии детского сада в Мурино Александр Дрозденко

Источник: пресс-служба ЛО