Губернатор вручил 14 петербургским многодетным семьям медали

В Северной столице проживают более 600 тысяч семей, в которых воспитываются почти 900 тысяч детей.

Губернатор Петербурга Александр Беглов в День защиты детей вручил 14 многодетным семьям (5 и более детей) медали "За заслуги в воспитании детей".

В Северной столице проживают более 600 тысяч семей, в которых воспитываются почти 900 тысяч детей. При этом многодетных семей более 48 тысяч и в них растут 155 тысяч несовершеннолетних. Как отметил губернатор, в этом году детский бюджет в городе был увеличен до 16,5 миллиарда рублей.

В Смольном добавили, что с 2012 года почётное звание Петербурга "За заслуги в воспитании детей" присвоено 140 многодетным семьям.

Ранее стало известно, что в Петербурге 48 тысяч семей с детьми живут за чертой бедности.

Фото: Telegram / Пул 78