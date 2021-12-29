Губернатор поздравил с юбилеем Василия Волобуева

Председателю Совета Санкт-Петербургской общественной организации ветеранов Василию Волобуеву сегодня исполняется 80 лет.

В пятницу, 14 января, губернатор Петербурга Александр Беглов поздравил генерал-майора авиации, председателя Совета Санкт-Петербургской общественной организации ветеранов (пенсионеров, инвалидов) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов Василия Волобуева с юбилеем, ему исполнилось 80 лет.

Губернатор отметил, что боевой характер и активная жизненная позиция – пример для многих поколений. Под началом Василия Волобуева объединяют свою деятельность уже более сорока организаций. Специалист предлагает различные идеи по развитию ветеранского движения, совершенствованию социального и медицинского обслуживания людей старшего поколения. Благодаря его деятельности в районных администрациях ввели должность советника главы по взаимодействию с общественными организациями ветеранов и блокадников, также установили меры поддержки для категории граждан "дети войны".

Василий Волобуев внес большой вклад в развитие связей с ветеранским движением в регионах.

Губернатор поблагодарил именинника за заботу о людях старшего поколения и весомый вклад в воспитание молодежи и пожелал здоровья, надежных соратников и новых успехов.

Звание "Почетный ветеран Петербурга" пока не учредили из-за проблемы найти 250 тыс. рублей.

Фото: Дмитрий Фуфаев / "Петербургский дневник"