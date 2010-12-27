Петербургский врио губернатора Александр Беглов считает, что маршрут по Малой Неве стал туристическим.

Врио губернатора Петербурга Александр Беглов поручил создать пешеходные зоны вдоль Большой Невки, а также других частях акватории реки Невы. Поручение было сделано в субботу во время водного объезда Северной столицы.

Беглов сделал акцент на объектах, которые видно с воды. По его мнению, маршрут по Малой Неве стал туристическим.

Александр Беглов поручил провести переговоры с арендаторами и собственниками прибрежных территорий, а также со строительными компаниями, работающими на объектах. Как считает глава города, необходимо облагородить набережные убрать строительные заборы, а также создать пешеходные и велосипедные дорожки.