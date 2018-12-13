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Александр Беглов открыл мотопарад и концерт на Дворцовой площади

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Политик поздравил участников с открытием мотосезона в 2019 году. Также Александр Беглов добавил, что хочет пожелать все присутствующим хорошего настроения и крепкого здоровья. 

Александр Беглов принял участие в открытии мотопарада на Дворцовой площади. Корреспондент Piter.TV заснял эксклюзивное видео с места событий. 

Политик поздравил всех участников с открытием мотосезона в 2019 году. Также Александр Беглов добавил, что хочет пожелать все присутствующим хорошего настроения и крепкого здоровья. 

Напомним, мотопарад проходит сейчас на Дворцовой площади Петербурга и будет продолжаться вплоть до конца дня. Участие в нем приняли классические, ретро, кастом-байки, квадроциклы и электросамокаты.

Видео: Piter.TV

Теги: беглов, мотопарад, мотопарад 2019, новости санкт-петербурга
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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