Александр Беглов открыл мотопарад и концерт на Дворцовой площади

Политик поздравил участников с открытием мотосезона в 2019 году. Также Александр Беглов добавил, что хочет пожелать все присутствующим хорошего настроения и крепкого здоровья.

Александр Беглов принял участие в открытии мотопарада на Дворцовой площади. Корреспондент Piter.TV заснял эксклюзивное видео с места событий.

Политик поздравил всех участников с открытием мотосезона в 2019 году. Также Александр Беглов добавил, что хочет пожелать все присутствующим хорошего настроения и крепкого здоровья.

Напомним, мотопарад проходит сейчас на Дворцовой площади Петербурга и будет продолжаться вплоть до конца дня. Участие в нем приняли классические, ретро, кастом-байки, квадроциклы и электросамокаты.

Видео: Piter.TV