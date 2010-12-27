Также вице-губернатор возмутился по поводу огромных долгов предприятия перед поставщиками и сотрудниками.

В четверг, 30 августа, вице-губернатор Албин раскритиковал "Метрострой" из-за низкого темпа работ по Фрунзенскому радиусу. Сообщают в аппарате города.

Для властей города сдача в срок станций Фрунзенского радиуса принципиальный момент. Ранее было принято решение ускорить процесс путем отказа от мозаики внутри метрополитена.

Албин обнаружил, что на объекте темп работы крайне неудовлетворительный. На стройке трудятся неизвестные подрядные органицации, а мобилизация сотруников вовсе отсутствует.

Ход работ на объектах, которые мы посетили в рамках объезда, неудовлетворительный. А это означает, что инвестору – КРТИ, службе заказчика и "Метрострою" необходимо совершить очередной подвиг, для того чтобы в декабре текущего года поручение, данное Губернатором, было исполнено в полном объеме и все объекты метростроения были введены в эксплуатацию заявил Албин

Как итог, вице-губернатор дал 10 дней для подготовки подробной производственной программы и обещал снова "навестить" объект.

Фото: gov.spb.ru