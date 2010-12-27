Под Петербургом завершаются работы по благоустройству тренировочных баз к ЧП по футболу.

Игорь Албин остался доволен результатами проверки в Зеленогорске, Павловске и Ломоносове.

Днем 17 мая вице-губернатор Петербурга Игорь Албин проверил готоность пригородных спортивных баз, которые будут предоставлены для тренировок иностранным футболистам на время проведения Чемпионата мира по футболу. Во время мини-тура политик проехался в Ломоносов, Павловск и Зеленогорск.

Последняя площадка уже имеет разрешение на эксплуатацию. Еще на двух базах завершились работы по реконструкции пространства. Все три объекта получили паспорта безопасности. Вокруг тренировочных центров заканчиваются мероприятия по благоустройству территории.

Напомним, что в Ломоносове тренировки будут проходить у команды из Южной Кореи, в Зеленогорске - сборная Великобритании, в Павловске - из Коста-Рики.

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