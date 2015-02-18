По его словам, США тащит Европу к третьей мировой войне.

Командир спецназа "Ахмат" Апти Алаудинов напомнил, чем может закончиться катастрофа на Курской АЭС. Об этом он заявил в своем Telegram-канале.

По его словам, США тащит Европу к третьей мировой войне. Он подчеркнул, что возможная катастрофа на Курской АЭС в первую очередь коснется европейских государств.

Неужели, вы не понимаете, что вас тащат к третьей мировой войне, в которой будет задействовано все, что у вас есть? Апти Алаудинов, командир спецназа "Ахмат"

Ранее Алаудинов сообщил, что на курском направлении подбили два танка ВСУ.

Видео: Telegram / Апти Алаудинов "АХМАТ"