Командир спецназа "Ахмат" Апти Алаудинов напомнил, чем может закончиться катастрофа на Курской АЭС. Об этом он заявил в своем Telegram-канале.
По его словам, США тащит Европу к третьей мировой войне. Он подчеркнул, что возможная катастрофа на Курской АЭС в первую очередь коснется европейских государств.
Неужели, вы не понимаете, что вас тащат к третьей мировой войне, в которой будет задействовано все, что у вас есть?
Апти Алаудинов, командир спецназа "Ахмат"
Ранее Алаудинов сообщил, что на курском направлении подбили два танка ВСУ.
Видео: Telegram / Апти Алаудинов "АХМАТ"
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