Алана Мамаева заявила, что ее муж изменил ей с эскортницей

На прошлой неделе Алана заявила о разводе, но пообещала разрешать Павлу видеться с детьми.

Некоторое время назад Алана Мамаева снова поймала супруга, футболиста Павла Мамаева на измене. По ее данным, он, отправившись на сборы в Испанию, закрутил роман с местной моделью. Алана опубликовала ее личные данные, а затем назвала эскортницей. Девушка по имени Ирен в беседе со "Стархит" опровергла обвинения.

Я могу понять, что она чувствует, но она должна пенять лишь на своего мужа, а не на меня. Я не вмешивалась в их брак. Это ее муж вошел в мою жизнь, потому что он не сказал мне, что женат. Я хорошая девушка, а не проститутка… Ирен

На прошлой неделе Алана заявила о разводе, но пообещала разрешать Павлу видеться с детьми. Теперь Алана Мамаева кроме всего прочего опубликовала информацию, где говорится о том, что Ирен берет за ночь с ней около 6 тысяч евро, но футболист заплатил всего 2500 евро.

Фото: Instagram/ @alana_mamaeva