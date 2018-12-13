Алабай покусал за голову трёхлетнего мальчика в Вайялово

За жизнь ребенка борются медики.

В Санкт-Петербурге медики борются за жизнь трехлетнего мальчика, который был доставлен в больницу с многочисленными укусами от собаки породы алабай. Несчастье произошло двенадцатого мая около восьми часов вечера.

По предварительным данным, около шести вечера он гулял с матерью по дачному участку на улице Лесной в деревне Вайялово. В какой-то момент родительница отвлеклась, а мальчик подошёл к собаке породы алабай. Пёс набросился на него и несколько раз укусил за голову.

По данному факту проводится следственная проверка.

Источник: "47Новостей"