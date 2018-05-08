Поэт Альфред Тальковский скончался на 83-м году жизни

О причинах смерти не сообщается.

Альфред Тальковский - заслуженный артист России, поэт и бард скончался на 83-м году жизни. Об этом Piter.TV сообщает пресс-служба СПб ГБУК "Петербург-Концерт",

Сегодня, 8 мая, на 83 году ушёл из жизни Альфред Михайлович Тальковский. Человек огромного таланта и широкой души, он был горячо любим публикой во всех уголках нашей страны. Его творчество, неповторимое и пронзительное, сочетало в себе музыку, поэзию, художественное слово и драматическое искусство. Пишет пресс-служба

Выступления артиста всегда собирали полные залы. Его коллегами по сцене были: Булат Окуджава, Александр Городницкий, Юрий Кукин, Эдуард Хиль. Отмечается, что Альфред больше 40 лет работал в стенах Петербург-Концерта.

И сегодня мы с большой грустью выражаем соболезнования семье, родным и близким. Память об Альфреде Михайловиче навсегда останется в наших сердцах и сердцах поклонников его творчества. Скорбим.

В пресс-службе уточняют, что дата и место прощания с артистом будет объявлено позже.

Видео: ВКонтакте / Фанклуб Альфреда Тальковского