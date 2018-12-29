В документалке "Лендока" снимется Аль Пачино

Предполагается, что дистрибьютором киноленты выступит канал HBO (сериал "Игра престолов", "Мир Дикого Запада").

На "Лендоке" готовятся к съемкам нового документального фильма под названием "Станиславский". Для съемок будут приглашены звезды Голливуда. Об этом сообщают городские СМИ.

Предварительно, в фильме сыграют Дастин Хоффман, Вуди Аллен, Мерил Стрип и Леонардо Ди Каприо. Свое согласие уже дали Кристиан Бэйл ("Темный рыцарь", "Машинист", "Власть") и Аль Пачино ("Лицо со шрамом", "Запах женщины"). Все актеры будут рассказывать о том, как конкретно на них повлияла система Станиславского.

В проекте будут задействованы и российские герои, такие как участие Андрей Кончаловский, Александр Златопольский и Алла Сигалова. Предполагается, что дистрибьютором киноленты выступит канал HBO (сериал "Игра престолов", "Мир Дикого Запада").

На съемки фильма планируется потратить 1,5 года.

Фото: Аль Пачино/Al Pacino/ ВК







