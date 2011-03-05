Актрису Светличную госпитализировали в Москве

У нее подозрение на инсульт.

Советская и российская актриса Светлана Светличная, которую называют секс-символом советского кино, госпитализирована. Об этом утром 26 ноября сообщили в Telegram-каналах.

Актриса жаловалась на боль в области головы и общую слабость. Позже артистка подтвердила информацию о своей госпитализации "Звезде".

Светлана Светличная рассказала, что находится в Первой городской больнице. Свой диагноз актриса не уточнила, потому что на данный момент проводятся обследования.

В октябре Светлана Светличная назвала сына и внучку виновными в попытке отравить ее ртутью.

Фото: Светлана Светличная - всегда свет/ ВК