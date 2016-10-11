Актриса сериала "Мажор" Любовь Аксенова рассказала о домогательствах в киноиндустрии

Долгое время считалось, что такая ситуация наиболее характерна для Голливуда, но и в России в последнее время всё чаще стала нарушаться личная неприкосновенность молодых актрис.

Отечественная актриса Любовь Аксенова рассказала журналистам, что в современной российской киноиндустрии широкое распространение получили домогательства. Об этом сообщают российские СМИ.

Долгое время считалось, что такая ситуация наиболее характерна для Голливуда, но и в России в последнее время всё чаще стала нарушаться личная неприкосновенность молодых актрис.

Любовь Аксенова о домогательствах

Артистка считает, что в последнее время молодые актрисы все же стали принимать предложения влиятельных мужчин, чтобы сделать успешную карьеру. Любовь рассказала, что она и сама оказалась в такой ситуации, когда один мужчина стал ее домогаться, предлагая взамен знакомство с режиссером для съемок в кино. Аксенова инсценировала обморок и таким образом она попала в киноиндустрию не через постель, а благодаря своему таланту.

Любовь Аксенова в сериале "Мажор"

Одной из лучших ролей Аксеновой считается Катя в сериале "Мажор". Она появилась там во втором сезоне. Героиня на протяжении сюжета изменяется и преображается: из девушки с взрывным характером постепенно получается ответственный и целеустремленный человек. В третьем сезоне, который начался 29 октября, она откроется с очередной, новой стороны. Создатели сериала "Мажор" обещают неожиданную развязку.

Личная жизнь Любови Аксеновой



Аксенова довольно закрытая личность, свои социальные сети она использует по минимуму, к тому же летом ее аккаунт в Instagram взломали и пришлось создавать новую страницу. Всё время она отдает работе и семье. Она предпочитает, чтобы ее любили за то, что она актриса, а не за то, что она сделала или не сделала в своей личной жизни. Известно только, что со своим мужем Павлом Лобовь познакомилась во время премьеры короткометражки "Шиповник", в котором актриса снималась.

Популярность к актрисе Лобови Аксеновой пришла после съемок в фантастических сериалах "Закрытая школа", "Ночные стражи", "Выжить после", "Мажор", комедиях "Гуляй, Вася!" и "Убежать, догнать, влюбиться", также недавно на большие экраны вышел фильм "Без меня".

Фото: aksenova_fan; im_lyubovaksenova; aksenovmotherfuckers/ Instagram

Видео: Продюсерская компания Среда/ Sreda Prod Company/ Yotube