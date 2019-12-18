Активисты заподозрили МПБО-2 в вывозе с завода ТБО под видом компоста

За разъяснениями активисты обратились к владельцам склада.

На днях члены движения "Зеленый фронт" зафиксировали на камеру, как грузовик, загруженный несортированным мусором, выехал с предприятия МПБО-2 и разгрузился на складской территории "ЛСР. Базовые материалы" на Софийской улице. Активисты движения тут же задались вопросом – почему отходы, за переработку и транспортировку которых из своего кармана платят петербуржцы, возят между Ленинградской областью и городом. Чтобы узнать ответ на этот вопрос, они обратились за разъяснениями к владельцам склада. Также они собираются уведомить о случившем Следственный комитет.

Руководитель экологического движения "Зеленый фронт" Сергей Виноградов в беседе с журналистом издания "Аргументы недели" рассказал, что он лично присутствовал при загрузке мусора на территории МПЗ, поэтому абсолютно уверен, что с завода вывозили вовсе не компост.

Отходы сеткой покрыли. Просто они на метр сверху прикрыли отходы, но видно, что там отходы не переработанные. Я там был, видел и для себя на 100% уверен, что мусор брали из общей кучи и загружали необработанные отходы. заявил он.

Активист также сообщил, что проследил за грузовиком до самого места выгрузки. Там он снял на камеру процесс выгрузки, а также пообщался с представителем компании, которой принадлежит мусоровоз. В ходе разговора собеседник Виноградова сначала изо всех сил пытался доказать, что машина привезла именно компост. В ответ председатель "Зеленого фронта" сообщил ему, что все снял на камеру и предложил посмотреть кучу, сгруженную из контейнера. Однако представитель компании ответил отказом.

Как считает Виноградов, янинский МПБО-2 под видом компоста вывозит со своей территории мусор, чтобы таким образом создать видимость исполнения предписания Роспотребнадзора. Напомним, ранее ведомство обязало МПЗ разгрести мусорный завал, образовавшийся на его территории.

Глава экологического движения также уверен, что вся эта история дурно пахнет заслуживает отдельной проверки – за ней могут скрываться целые схемы по некорректному обращению с ТБО.

Видимо, под видом компоста они будут туда возить мусор. В целом бред, конечно. Сколько надо контейнеров, чтобы туда свозить, а потом куда-то перевозить? Похоже на то, что деньги надо своровать, а другим показать, что что-то возится. отметил эколог

Виноградов также предположил, что в будущем МПБО-2 может заключить соглашения с другими предприятиями, чтобы под видом компоста вывозить непереработанный мусор. При этом он отметил, что поймать нарушителей будет крайне сложно. Дело в том, что даже если один такой грузовик остановят, то руководство МПЗ просто скажет, что якобы произошла ошибка и в контейнер загрузили не то, что нужно.

В заключение Виноградов отметил, что вся эта история сильно беспокоит из-за непрозрачности процесса организации вывоза мусора.

Если вы начали вывозить официально – флаг вам в руки. Если вы вывозите на сторонние территории, которые принимают мусор, все оплачиваете, то какие проблемы? Но зачем прячетесь, занимаетесь какими-то "левыми схемами" – вместо одного другое везете? Почему везется мусор не на полигон, а на станцию перегруза? Это бред, сколько вот так навозите? подытожил он.

Напомним, в конце прошлого месяца СУ СК Ленинградской области предъявило обвинение главе МПБО-2 Тихону Шмелеву по статье 247 УК РФ "Нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов". Следствие уже отправило в межрайонную природоохранную прокуратуру Ленобласти материалы дела для составления иска к МПЗ. Что же касается самого Шмелева, то он всячески избегает контактов с общественностью и представителями СМИ.

Видео: Зеленый Фронт / YouTube

Фото: Зеленый Фронт