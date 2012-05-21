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Активисты рассказали, что не хватает центру Петербурга
Сегодня, 10:28
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Alena_Zinovieva
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Активисты рассказали, что не хватает центру Петербурга

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По их словам, в центре Северной столицы мало зелени.

Активисты рассказали, что не хватает центру Петербурга. По словам куратора проекта "Зеленый переулок" Екатерины Ашаниной, здесь мало зелени. Об этом сообщает "Город+".

Ашанина отмечает, что раньше на Невском проспекте был бульвар. Сейчас специалисты работают над экранизацией пешеходных путей и веломаршрутов. Они создают естественный барьер с помощью кустарников и деревьев. По словам Ашаниной, в городе на Неве такое озеленение было в 60-70-х годах 20 столетия. Позже садовники займется озеленением дворовых территорий.

Ранее мы писали, что на Канонерском острове высадили 315 саженцев дуба.

Фото: visit-petersburg.ru

Теги: екатерина ашанина , зеленый переулок , озеленение , центр спб
Категории: Лента новостей Новости СПб

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