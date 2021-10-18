Актеры поделились впечатлениями о фильме "Учености плоды" Угольникова

В картине снялись Сергей Безруков, Настасья Кербенген, Анастасия Мельникова и Федор Бондарчук.

Недавно в Петербурге состоялась премьера фильма "Учености плоды" Игоря Угольникова. Актеры поделились с телеканалом "Санкт-Петербург" мнением о фильме, который рассказывает малоизвестных событиях в Пушкинских горах периода Великой Отечественной войны.

По словам Настасьи Кербенген, фильм рассказывает не просто провокационную историю, но о том, что иногда мы гордимся своей культурой и ничего о ней не знаем. Народный артист России Сергей Безруков отметил, что его герой наизусть знает Онегина не потому, что очень хорошо хотел знать его, а потому что имеет феноменальную память.

Актриса Анастасия Буткова отметила, что ей понравилось, что фильм про войну может быть не только про бомбежку, не только про какие-то супер тяжелые военные действия.

В широкий прокат фильм выйдет 21 октября.

Ранее мы писали, что Владимир Машков сыграет в фильме "Вызов" с Пересильд.

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